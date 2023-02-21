توضيحات من خبراء بعد مشاهد انحسار مياه البحر في بعض البلدان...

مع انتشار أخبار انحسار المياه وتراجعها في البحر المتوسط والتي لا تقتصر على لبنان فقط، قال الدكتور علي بدر الدين الباحث في علوم البحار ومدير محمية شاطئ صور الطبيعية لصحيفة "الاخبار"، "إنّ البحر المتوسط يُعتبر نصف مغلق، ولا يوجد له سوى منفذ طبيعي واحد، وهو مضيق جبل طارق، الذي يشكل شرياناً رئيسياً لدخول التيارات المائية وخروجها منه وإليه". واشار إلى "أنّ كميّة المياه التي خرجت من المتوسط في اليومين الأخيرين كانت أكثر من الداخلة إليه بحسب التوقّعات"، بالإضافة إلى "اعتماد المتوسط على روافده من مياه الأنهار ومجاري الأودية في فصل الشتاء، ما يؤدي إلى تراجع مياه البحر في هذه الأوقات من السّنة خلال شهرَي شباط وآذار، وهي ظاهرة طبيعية، ولكنّها كانت أكثر فعالية هذه السّنة"، ويختم بدر الدين بـ"توقع عودة الوضع إلى ما كان عليه تدريجياً خلال مدّة وجيزة لا تتجاوز العشرة أيام، رغم استثنائيته".

بدوره، اوضح الخبير الجيولوجي طوني نمر لإذاعة "صوت لبنان" أن لبنان لا يزال بعيدا عن التأثر بالزلزال نحن بمنطقة زلزالية ومن الطبيعي أن نشعر بهذه الأمور لكن لا نستطيع توقع حدوث الهزات ولا علاقة لتراجع مياه البحر بحدوث تسونامي.

إشارة الى أن "التسونامي" هي مجموعة من الأمواج العاتية تنشأ من تحرك مساحة كبيرة من المياه، وأحد أسبابه الزلازل، ولكن بشرط أن يكون مركز الزلزال قاع البحر، وأن تكون حركة القشرة الأرضية أثناء الزلزال عمودية وليست أفقية، وهو ما لم يتحقق في الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا في 6 شباط الجاري، كما تقول إلهام محمود، خبيرة البيئة وعلوم البحار بالأمم المتحدة، والأستاذة بـالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بمصر لصحيفة "الشرق الاوسط". وتضيف" "عملت لسنوات طويلة في جامعة العريش، ومشهد انحسار المياه نتيجة عوامل مثل المد والجزر، كان من المشاهد المعتادة، ولكن يبدو أن الخوف من تبعات زلزال تركيا، جعل الناس يركزون مع أشياء لم تكن في السابق تلفت انتباههم".

من جانبه، يقول عمرو زكريا، رئيس معهد علوم البحار المصري، إن الانحسار في المياه، حدث بشكل تدريجي، حتى قبل الزلزال، وليس فجائياً؛ لكن التصريحات التي خرجت بعد الزلزال عن احتمالية حدوث تسونامي، جعلت هناك ربطاً بين مشهد انحسار المياه والزلزال. وأضاف لصحيفة "الشرق الاوسط": "هناك شكوى متكررة من تداعيات تغير المناخ، وتسببه في ارتفاع مستوى سطح البحر الذي يؤدي لتآكل الدلتا، ولكن ما يحدث الآن أن هناك انحساراً في مياه البحر". ولا ينكر رئيس معهد علوم البحار أن الانحسار الواقع حالياً يفوق ما هو معتاد في السنوات السابقة، لذلك فهو يخضع حالياً لدراسة مستفيضة من جانب باحثي المعهد، وسيتم إعلان نتائجها فور الانتهاء منها.