ما صحة خبر طلب أنجلينا جولي تبني الطفلة السورية المولودة تحت الأنقاض؟

ما صحة خبر طلب أنجلينا جولي تبني الطفلة السورية المولودة تحت الأنقاض؟

بعد انتشال رضيعة وُلدت تحت الركام في شمال سوريا بعد الزلزال المدمّر، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن رفض الدفاع المدني السوري طلب الممثّلة الأميركية أنجيلينا جولي لتبنّي الطفلة.



لكن بحسب فرانس برس الادعاء خاطئ والدفاع المدني نفى تلقيه أي طلب بهذا الشأن.