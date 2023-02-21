أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
سوا
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما صحة خبر طلب أنجلينا جولي تبني الطفلة السورية المولودة تحت الأنقاض؟

خبر كاذب
2023-02-21 | 03:50
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما صحة خبر طلب أنجلينا جولي تبني الطفلة السورية المولودة تحت الأنقاض؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
ما صحة خبر طلب أنجلينا جولي تبني الطفلة السورية المولودة تحت الأنقاض؟

ما صحة خبر طلب أنجلينا جولي تبني الطفلة السورية المولودة تحت الأنقاض؟

بعد انتشال رضيعة وُلدت تحت الركام في شمال سوريا بعد الزلزال المدمّر، نشرت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن رفض الدفاع المدني السوري طلب الممثّلة الأميركية أنجيلينا جولي لتبنّي الطفلة. 

لكن بحسب فرانس برس الادعاء خاطئ والدفاع المدني نفى تلقيه أي طلب بهذا الشأن.

 

آخر الأخبار

خبر كاذب

سوريا

انجلينا جولي

زلزال

LBCI التالي
صورة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت... "تمثيل بتمثيل"
توضيحات من خبراء بعد مشاهد انحسار مياه البحر في بعض البلدان...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟

LBCI
أخبار دولية
10:40

السعودية تأمل إرسال متطوعين طبيين إلى المناطق المتضررة من الزلزال في سوريا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-17

إحدى أقدم القلعات في العالم هزّها زلزال الاناضول وجزء من تاريخ سوريا العريق تأثر أيضا

LBCI
أخبار دولية
2023-02-16

حصيلة ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا تتجاوز الـ40 ألف قتيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
05:16

صورة تحولت الى رمز للزلزال التركي... ما قصتها؟

LBCI
خبر كاذب
04:58

المئات يخرجون من منازلهم خوفاً من هزة ارضية في المانيا... خبر كاذب يثير الهلع

LBCI
خبر كاذب
04:00

صورة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت... "تمثيل بتمثيل"

LBCI
خبر كاذب
03:40

توضيحات من خبراء بعد مشاهد انحسار مياه البحر في بعض البلدان...

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:09

طابور شاحنات بضائع بطول 40 كلم على الحدود بين بولندا وبيلاروس

LBCI
أخبار لبنان
04:35

أبو الحسن للـ LBCI: علاقة جنبلاط ببكركي تاريخية ومستمرة وبأفضل الأحوال

LBCI
خبر عاجل
12:16

المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٦.٣ درجات ضربت بين الساحلين السوري والتركي

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

في السياحة رُبّ ضارّة نافعة.. مطاعم تولد من رحم الأزمة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:37

هل من ضحايا في سوريا وتركيا اثر زلزال ثان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

رقمٌ قياسي جديد في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

مساحة خضراء قريبا على تقاطع شوارع الجميزة مار مخايل وباستور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

قصص بلاد عربية بأفلام قصيرة في واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

الخياطة مهنة تعود إلى الواجهة من جديد!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

فواتير كهرباء الدولة: one man show !

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

كلفة النقل والمحروقات تحرم طلابا من التعليم..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

من أين أتى سلامة برقم الـ ١٥ ملياراً للإحتياطي؟

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:43

في السياحة رُبّ ضارّة نافعة.. مطاعم تولد من رحم الأزمة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
14:40

إقفال المدارس والثانويات والمهنيات والجامعات الرسمية والخاصة يوم غد بعد الهزة الأرضية التي حصلت اليوم

LBCI
خبر عاجل
12:07

هزة ارضية شعر بها سكان المناطق اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
12:16

المرصد الاوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: هزة ارضية بقوة ٦.٣ درجات ضربت بين الساحلين السوري والتركي

LBCI
أخبار لبنان
14:18

بيان لمجلس البحوث العلمية بشأن الهزة الأرضية.. ماذا عن خطر تسونامي؟

LBCI
أخبار لبنان
12:19

هزة ارضية في لبنان... اليكم مصدرها وتفاصيلها

LBCI
أخبار لبنان
03:16

إرتفاع بأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
10:02

توضيح من "بنك سوسيته جنرال" بعد خبر الادعاء على كلٍّ من المصرف ورئيس مجلس ادارته بجرائم "تبييض أموال"...

LBCI
أخبار لبنان
01:45

هزة ارضية قبالة شواطئ جنوب لبنان فجرا

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة