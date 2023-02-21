صورة الممثل التركي بوراك أوزجيفيت... "تمثيل بتمثيل"

انتشر مقطع فيديو يزعم أنه يُظهر الممثل التركي بوراك أوزجيفيت متأثراً بالزلزال في تركيا. لكن الفيديو هومن مسلسل شارك فيه وبُثّ سنة 2015 يدعى "حبّ أعمى"، بحسب فرانس برس.