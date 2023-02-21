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المئات يخرجون من منازلهم خوفاً من هزة ارضية في المانيا... خبر كاذب يثير الهلع
خبر كاذب
2023-02-21 | 04:58
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المئات يخرجون من منازلهم خوفاً من هزة ارضية في المانيا... خبر كاذب يثير الهلع
المئات يخرجون من منازلهم خوفاً من هزة ارضية في المانيا... خبر كاذب يثير الهلع
انتشر خبر عن أنّ زلزالًا سيضرب منطقة شمال الراين ويستفاليا في ألمانيا. هذا الأمر، الذي حصل مساء الثلاثاء 15 شباط ، دفع الى خروج حوالي 1000 شخص إلى الشوارع في دويسبورغ وحدها، وفي كولونيا تجمع حوالي 500 شخص في مواقف السيارات.
وقد تبيّن أنّ مصدر الشائعة تقرير كاذب نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال متحدث باسم مركز السيطرة الحكومي "هذا بالطبع تقرير كاذب مخز تماما، لحسن الحظ لم تكن هناك إصابات في حالة الذعر في السلالم."
وساد الهلع اثر هذا الخبر الكاذب الذي انتشر، قاد المسؤولون شاحنات مكبرات الصوت عبر بعض الشوارع لإخبار الأشخاص القلقين أن التحذير من الزلزال تبين خبرا كاذبا. وقالت متحدثة باسم الشرطة في دويسبورغ: "كان الناس ينهضون من فراشهم ليحذروا بعضهم البعض، حاولنا تهدئة الناس، كانت هناك أيضًا العديد من مكالمات الطوارئ للشرطة. المتصلون كانوا قلقين للغاية".
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