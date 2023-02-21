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صورة تحولت الى رمز للزلزال التركي... ما قصتها؟

خبر كاذب
2023-02-21 | 05:16
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صورة تحولت الى رمز للزلزال التركي... ما قصتها؟
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صورة تحولت الى رمز للزلزال التركي... ما قصتها؟

 انتشرت صورة رجل عجوز اثر الزلزال الذي ضرب تركيا، وهو لا يحمل سوى الخبز ودموعه اكبر دليل على الفقر والفاجعة التي حلت بهم.

إلا أن هذه الصورة ليست من الزلزال الأخير، بل بعد زلزال تركيا الذي وقع العام 1999، بحسب ما دققت الـ LBCI.

وفي تفاصيل الصورة، التي أصبحت رمزًا للزلزال الذي بلغت قوته 7.2 درجة في دوزجي في 12 تشرين الثاني العام 1999، التقطت من قبل المصور عبد الرحمن أنطاكيالي من وكالة الأناضول، بحسب ما نقلت مواقع تركية. 

واوضحت المواقع أن الشخص الظاهر في الصورة هو مواطن اسمه أشرف جنكيز. ويقول ملتقط الصورة، بحسب الموقع التركي: "رأيت أن عمًا عجوزًا كان قادمًا نحوي بالخبز الذي كان يحمله بذراعه اليسرى ويمسح دموعه بيده اليمنى. ركضت نحوه بسرعة. فكرت في التقاط الصورة والركام الأسمنتي خلفه. أردت أن أضيف العنصر البشري ومدى الكارثة على الصورة ... كان العم يبكي. ضغطت على الفور على زر الكاميرا، والتقطت سلسلة من 8 إلى 10 صور."

وبحسب الروايات المتناقلة في المواقع التركية، كان هناك الكثير من الشباب في المبنى حيث بكى هذا الرجل العجوز عليهم، وكانوا تحت الأنقاض ، وبعد انتشار الصورة، اتصل حفيد العجوز واعلمهم بأن اسمه أشرف جنكيز. أما ابن العجوز قال: "أولئك الذين وزعوا المساعدات أعطوا والدي بعض الخبز. بما أن والدي شخص عاطفي ، فقد بدأ في البكاء في ذلك الوقت. تم التقاط تلك الصورة الشهيرة في ذلك الوقت. ومع ذلك ، لم يمت أحد من عائلتنا. وجد صحفي تلك اللحظة وقام بتصويرها. لقد فقدنا والدي منذ سنوات. كلما أمكن، أزور قبره كل يومين أو ثلاثة أيام ".

اشارة الى هذه الصورة استخدمت في العديد من الاخبار التي لا علاقة لها بالزلزل، كأزمة اليونان الاقتصادية وغيرها. 

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