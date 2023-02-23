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المسيحيون المقيمون في لبنان... ما صحة انهم يشكلون نسبة 19.4% من اللبنانيين؟
خبر كاذب
2023-02-23 | 11:45
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المسيحيون المقيمون في لبنان... ما صحة انهم يشكلون نسبة 19.4% من اللبنانيين؟
المسيحيون المقيمون في لبنان... ما صحة انهم يشكلون نسبة 19.4% من اللبنانيين؟
يتم التداول، يوم أول من أمس أن المسيحيين المقيمين في لبنان يشكلون نسبة 19.4% من اللبنانيين، وقد نسب البعض بالتواتر أن هذه النسبة صادرة عن الدولية للمعلومات.
ولاحقاً، أكدت الدولية للمعلومات في بيان أن الخبر والنسبة عاريان عن الصحة.
ما هو الرقم الصحيح؟
وفي بيانها، أوضحت الدولية للمعلومات أنه مع غياب الإحصاءات الرسمية، لا يمكن تأكيد الرقم الصحيح والدّقيق، لكن، بالعودة إلى الإحصاءات الرسمية المتوفرة من خلال عدد الناخبين المسجلين (وإن تضمنت بعض الشوائب والأخطاء)، نجد أن عدد الناخبين المسجلين في إنتخابات العام 2022، هو 3،967،508 ناخب، يتوزعون بين:
- المسلمين بنسبة 65.4%،
- والمسيحيين بنسبة 34.49%،
- والإسرائيليين (اليهود) بنسبة 0.11%.
وقد بلغ عدد الأصوات التفضيلية للمقترعين المقيمين (من دون إحتساب الموظفين) 1،665،694 صوتًا، توزع بين:
- المسلمين بنسبة 68.1%،
- والمسيحيين بنسبة 31.9%.
ولفتت إلى أنه إذا ما احتسبنا أن نسبة ضئيلة من المقترعين المغتربين صادف وجودها في لبنان إبان الإنتخابات، فإن النسبة الأكبر هي حكمًا من المقيمين، وإذا ما أضفنا عدد المسيحيين دون سن الـ21، فإن نسبة المسيحيين المقيمين في لبنان ليست 19.4%، إنما قد تكون قريبة من نسبة المقترعين أو أدنى منها بقليل.
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