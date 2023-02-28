الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أسماء من الماضي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سلام: صلاحية وزير الاقتصاد على قطاع التأمين في لبنان رقابية

خبر كاذب
2023-02-28 | 07:43
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سلام: صلاحية وزير الاقتصاد على قطاع التأمين في لبنان رقابية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
سلام: صلاحية وزير الاقتصاد على قطاع التأمين في لبنان رقابية
ردّ وزير الاقتصاد والتجارة في حكوكة تصريف الاعمال أمين سلام على خبر مفاده بأنه اصدر قرارا قضى بتسعير بوالص الضمان الالزامي عن الاضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير بالدولار الاميركي.

وأوضح سلام في بيان في مرسوم أن المرسوم الاشتراعي رقم 105 تاريخ 30/6/1977 نص في الفصل الثاني - (المادة الثامنة) منه على انه تنشأ مؤسسة خاصة ذات منفعة عامة تعرف باسم "المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي"، تتولى المهام المحددة في المادة التاسعة منه والتي أجازت لها  تحديد تعرفة اقساط الضمان الالزامي لكل فئة من فئات المركبات البرية، وبالتالي فإن تحديد التعرفات هي من صلاحياتها سنداً لاحكام القانون المشار اليه.

كما أوضح أن صلاحية وزير الاقتصاد والتجارة على قطاع التأمين في لبنان هي صلاحية رقابية، وبالتالي اي قرار يتخذ في هذا المجال ينشر ويعمم للعمل به، أما بالنسبة للتعميم المتداول فهو طلب وجه لشركات الضمان لتحديد السياسة التسعيرية للضمان الالزامي بناء للدراسة التي قامت بتحضيرها المؤسسة الوطنية للضمان الالزامي والتي تظهر إنعدام قيمة التغطية التامينية المعمول بها في العقود الحالية والتي من شانها ان تترك المؤمنين بدون تغطية فعلية في حال حصول اي حوادث.

وتمنى وزير الاقتصاد على وسائل الاعلام طلب اي استيضاحات قبل نشر اي خبر خصوصاً في هذه الاوضاع التي يعاني منها كافة اللبنانيين.

 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

خبر كاذب

بوالص الضمان الالزامي

دولار

وزير الاقتصاد

برنامج UN-Habitat: خبر استمارة لتوطين اللاجئين والنازحين تحريض ولا مبرر له
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2023-02-16

وزير الاقتصاد: لا يمكن أن نعوّل على سعر منصة معينة ولن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار ويمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبرماركت

LBCI
اقتصاد
2023-02-16

وزير الاقتصاد: قررنا السماح بتسعير بضائع السوبرماركت بالدولار واعتماد سعر الصرف الرائج في السوق​ والهدف ليس الدولرة ولكن حماية المستهلك وأعطينا مهلة حتى الاربعاء المقبل لتطبيق الآلية الجديدة لضبط الأسعار

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-16

وزير الاقتصاد: لا يمكن أن نعوّل على سعر منصة معينة ولن يتم تسعير الدخان اللبناني والخبز بالدولار ويمكن للمستهلك أن يدفع بالليرة اللبنانية حسب السعر المعتمد في السوبرماركت

LBCI
اقتصاد
2022-12-02

وزير الاقتصاد يتناول مسألتي الدولار الجمركي ومراقبة الاسعار

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-02-27

برنامج UN-Habitat: خبر استمارة لتوطين اللاجئين والنازحين تحريض ولا مبرر له

LBCI
خبر كاذب
2023-02-27

فيديو منتشر لانفجار مائي... اليكم حقيقته!

LBCI
خبر كاذب
2023-02-23

المسيحيون المقيمون في لبنان... ما صحة انهم يشكلون نسبة 19.4% من اللبنانيين؟

LBCI
خبر كاذب
2023-02-21

صورة تحولت الى رمز للزلزال التركي... ما قصتها؟

زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2023-01-09

المدير التنفيذي في مجموعة دلتا اويل الاستثمارية المهندس وليد سنو لـ "عشرين 30": ما تخلى عنه لبنان هو سيادته المطلقة على ثرواته الطبيعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-02-26

أسعار قطع السيارات والأجهزة الالكترونية قد تكون خارج قدرة المواطن... ولكن هناك بديل!

LBCI
أخبار لبنان
2023-02-21

الحلبي: يوم غد الاربعاء يوم تدريس عادي

LBCI
فنّ
2023-01-14

الممثلة ريان حركة تتعرّض لمحاولة قتل: "أعصابنا لم تعد تحتمل"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

بعد سنوات من التعنيف والايذاء قتلها في الشارع وسار بدم بارد

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 28-02-2023

LBCI
أخبار لبنان
09:07

معوض: نحن أمام سلطة لا دولة فيها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:07

الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يتوج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي كأفضل لاعب لعام ٢٠٢٢

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:58

تطور قضائي في السجال بين المصارف والقضاء... ماذا في التفاصيل؟

LBCI
أخبار لبنان
07:31

خليل: نحرص على وحدة مجلس النواب وكل اللبنانيين يعرفون من دعا الى الحوار ومن عطله

LBCI
أخبار لبنان
07:14

باسيل من مجلس النواب: وصلنا مرسوم من الحكومة تشوبه شوائب دستورية عديدة ورفضنا بحثه في اللجان المشتركة

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الجميّل من مجلس النواب: رئيس الجمهورية هو مفتاح السلطات وفي غيابه سيبقى العمل المؤسساتي مبتوراً

LBCI
اقتصاد
06:25

وزير الإقتصاد: اعتماد التسعير بالدولار في السوبرماركت يبدأ غدا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
09:16

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة في شهر شباط 2023

LBCI
أخبار لبنان
10:17

تسعيرة جديدة لربطة الخبز..

LBCI
آخر الأخبار
02:25

ارتفاع ملحوظ بأسعار المحروقات...

LBCI
اقتصاد
09:09

أسعار المحروقات تواصل ارتفاعها... كيف اصبحت؟

LBCI
اقتصاد
11:07

ارتفاع الدولار الجمركي من ١٥ ألفا إلى ٤٥ ألف ليرة لبنانية

LBCI
أمن وقضاء
03:36

قتل طليقته عند مدخل جبل محسن بطرابلس وأمن الدولة توقفه

LBCI
أخبار لبنان
05:19

قوى الأمن: مكاتب السجل العدلي ستبدأ باستيفاء رسم الطابع المالي نقدًا بدءًا من الإثنين

LBCI
اخبار البرامج
14:36

كيف نحمي أنفسنا من الزلزال داخل المبنى؟ وما هو مثلث النجاة؟ .... وتفاصيل في حال اردتم تدعيم مبناكم! …

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة