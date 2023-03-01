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هل اعتقل الجيش الجزائري قبيلة أفريقية كاملة حاولت التسلل الى البلاد؟
خبر كاذب
2023-03-01 | 12:55
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هل اعتقل الجيش الجزائري قبيلة أفريقية كاملة حاولت التسلل الى البلاد؟
هل اعتقل الجيش الجزائري قبيلة أفريقية كاملة حاولت التسلل الى البلاد؟
انتشرت صور قيل إنّها توثق إطاحة الجيش الجزائري بقبيلة أفريقية كاملة حاولت التسلل إلى البلاد، لكن تبين بحسب "مسبار" أنّ الصور ليست لقبيلة افريقية، بل وزارة الدفاع الجزائري، نشرت الضور في الثامن من شباط الجاري، ضمن "الحصيلة العمليّاتية للجيش الوطني الشعبي، خلال الأسبوع الأول من شهر شباط.
وأشارت الوزارة في بيان لها الى أنّ الجيش الجزائري، تمكن من "إيقاف 1937 شخصًا في تمنراست وبرج باجي مختار وإن قرام وتندوف، وأنّه ضبط 42 مركبة و 179 مولدًا كهربائيًّا و86 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب".
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