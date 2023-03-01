ما صحة العثور على حاوية شحن بحري مليئة بهواتف آيفون؟

مقطع فيديو لصيادين عثروا في البحر على حاوية شحن بحري مليئة بهواتف آيفون، كانت قد سقطت من إحدى البواخر، انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.إلا أن "مسبار" اوضح أن الحاوية التي انتشلها الصيادون من البحر ليست لهواتف من طراز آيفون، إنّما تحتوي علب تبغ من نوع دي آند بي D&B. والفيديو منشور منذ العام 2018.