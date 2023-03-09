جفاف مفاجئ في مصر؟

انتشرت صورة قيل انها تظهر جفافاً مفاجئاً في مصر، ضرب ترعة السويس.

لكن بالتدقيق، تبيّن أن الصورة ملتقطة من العام 2022 لنهر اليانغتسي في نانجينغ بمقاطعة جيانغسو في الصين.