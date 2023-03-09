الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
جبل لبنان
20
o
متن
20
o
كسروان
20
o
الشمال
22
o
الجنوب
19
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تُستخدم في كل الأمور حتى الحروب... هل وقعتم ضحية الـdeepfake؟
الكاتب:
مايا عيد
خبر كاذب
2023-03-09 | 02:38
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تُستخدم في كل الأمور حتى الحروب... هل وقعتم ضحية الـdeepfake؟
تُستخدم في كل الأمور حتى الحروب... هل وقعتم ضحية الـdeepfake؟
قد تشاهدون فيديو لشخص تعرفوه، وهو يتحدث بصوته ويتحرك على طبيعته، إلا أن في الحقيقة، هو ليس الشخص الذي تعرفوه. كيف؟
هذا التلاعب يُسمّى بتقنية الـ deepfake، التي تعتمد على تعديل فيديو لأحد الاشخاص، ليصبح وجهاً آخر كلياً. ويقول المستشار في أمن وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي رولاند ابي نجم، ان الـ Deepfake هي عملية تزوير لفيديو معيّن، قد تطال الشخص، المكان، الكلام وكل تفصيل آخر، عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.
متى تستخدم هذه التقنية؟
هذه التقنية تُستخدم للمرشحين خلال الانتخابات، أم خلال الحروب، وآخرها للرئيسين فلايديمير بوتين وفولوديمير زيلينكسي، في خطابات وتصاريح مزيفة، أم أيضاً بهدف الانتقام والأذية، أو حتى لمجرّد التسلية، فقد عمد أحد المبرمجين على فتح حساب خاص على تيك توك، بفيديوهاته المركبة للممثل توم كروز، والتي اشتهر بها وانتشرت بكثافة.
خطورة هذه التقنية بغشّ الرأي العام، على صعيد المثال، فيديو مزور لإيلون ماسك يشجع على استخدام عملة معينة للاستثمار بها، إلا انه في الحقيقة ليس ايلون ماسك، لكن من شاهد الفيديو صدقه، وخسر بالتالي أمواله.
وأضاف ابي نجم لبرنامج "للتوضيح" عبر الـ LBCI أن للذكاء الاصطناعي سيئاته وحسناته. واعتبر أنه وسيلة ممتازة في الطب والعلم لمساعدة الناس في عدة أمور، وحتى أن ايلون ماسك بدأ التحدث عن شريحة ممكن وضعها في الرأس للتحكم بالاطراف في حال كان هناك مشكلة بالتحرك وغيرها.
تكنولوجياً، في حال عمد المبرمج على استخدام الذكاء الاصطناعي للكشف عن ثغرات أمنية فهذا يعتبر من الايجابيات، أم، في حال استخدمها للاختراق فهذا يعتبر سلبياَ.
والآن، هل تعتقدون وقعتم ضحية الـdeepfake؟
***
لمشاهدة الأمثلة والحلقة الكاملة عبر
فايسبوك
، أم عبر
يوتيوب
أم
الموقع الالكتروني
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
خبر كاذب
الذكاء الاصطناعي
deepfake
التالي
ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح
جفاف مفاجئ في مصر؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2023-03-03
"سابقة عالمية" في رومانيا... "مستشار" حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي
علوم وتكنولوجيا
2023-03-03
"سابقة عالمية" في رومانيا... "مستشار" حكومي يعمل بالذكاء الاصطناعي
0
صحة وتغذية
2022-12-28
في بريطانيا... الذكاء الاصطناعي يقلص تبعات الجلطات الدماغية
صحة وتغذية
2022-12-28
في بريطانيا... الذكاء الاصطناعي يقلص تبعات الجلطات الدماغية
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر كاذب
04:00
ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح
خبر كاذب
04:00
ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح
0
خبر كاذب
01:30
جفاف مفاجئ في مصر؟
خبر كاذب
01:30
جفاف مفاجئ في مصر؟
0
خبر كاذب
2023-03-05
ما القصة الحقيقية لهذه الصورة؟
خبر كاذب
2023-03-05
ما القصة الحقيقية لهذه الصورة؟
0
خبر كاذب
2023-03-05
خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور... ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟
خبر كاذب
2023-03-05
خبر عن أصوات غريبة مصدرها الصخور... ما صحة قرب وقوع زلزال في منطقة حرار؟
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
0
فنّ
2023-03-07
زوجة بروس ويليس تتوسّل المصورين ألا يصرخوا عليه في الشارع!
فنّ
2023-03-07
زوجة بروس ويليس تتوسّل المصورين ألا يصرخوا عليه في الشارع!
0
أخبار لبنان
2023-02-27
كنعان بعد لقائه وفد صندوق النقد: تباحثنا "بسلّة طارئة" لدعم لبنان في عدد من القطاعات
أخبار لبنان
2023-02-27
كنعان بعد لقائه وفد صندوق النقد: تباحثنا "بسلّة طارئة" لدعم لبنان في عدد من القطاعات
0
فنّ
2023-03-05
بعد عام من صفعة الأوسكار... كريس روك يسخر من ويل سميث
فنّ
2023-03-05
بعد عام من صفعة الأوسكار... كريس روك يسخر من ويل سميث
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لقاء ناري منتظر الليلة في ميونخ ضمن دوري أبطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:34
لقاء ناري منتظر الليلة في ميونخ ضمن دوري أبطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مرشحان معلنان لرئاسة الجمهورية ...فهل من معايير تحددها عين التينة للدعوة الى جلسة انتخاب؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مرشحان معلنان لرئاسة الجمهورية ...فهل من معايير تحددها عين التينة للدعوة الى جلسة انتخاب؟
0
أخبار دولية
13:30
عبداللهيان جدد دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال
أخبار دولية
13:30
عبداللهيان جدد دعم طهران وتعاطفها مع الشعب والحكومة التركية بعد الزلزال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عائلة سجين إيرلندي - فرنسي تطالب بالضغط على طهران لإطلاق سراحه
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عائلة سجين إيرلندي - فرنسي تطالب بالضغط على طهران لإطلاق سراحه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جينيفر رعيدة ابنة الـ15 عاما... سفيرة بريطانيا في لبنان ليوم واحد!
تقارير نشرة الاخبار
13:27
جينيفر رعيدة ابنة الـ15 عاما... سفيرة بريطانيا في لبنان ليوم واحد!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
شغف بيرلا دفعها لإقتحام مهنة خشنة من دون أن تخسر أنوثتها
تقارير نشرة الاخبار
13:23
شغف بيرلا دفعها لإقتحام مهنة خشنة من دون أن تخسر أنوثتها
0
أخبار لبنان
13:20
منتجات لبنانية مصنعة يدويًا عبر سيدات في سوق بلدي إفتتحته جمعية كلنا عيلة
أخبار لبنان
13:20
منتجات لبنانية مصنعة يدويًا عبر سيدات في سوق بلدي إفتتحته جمعية كلنا عيلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في الجيش اللبناني: "إلى جانب كل رجل عظيم.. إمرأة عظيمة!"
تقارير نشرة الاخبار
13:19
في الجيش اللبناني: "إلى جانب كل رجل عظيم.. إمرأة عظيمة!"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
03:12
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
03:12
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
امن وقضاء
08:34
تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟
امن وقضاء
08:34
تعميم أوصاف جثّة سيّدة صدمتها سيّارة مجهولة المواصفات والسائق على أوتوستراد ضبيّه - جلّ الدّيب... هل تعرفون ذويها؟
3
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ميرنا دياب.. إمرأة بألف رجل!
تقارير نشرة الاخبار
13:17
ميرنا دياب.. إمرأة بألف رجل!
4
أمن وقضاء
14:20
في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار
أمن وقضاء
14:20
في الجناح... قتيل وعدد من الجرحى جراء إشكال تطور إلى إطلاق نار
5
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
مقال عكاظ عن فرنجية: ماذا وراء الصورة والخبر؟
6
خبر كاذب
04:00
ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح
خبر كاذب
04:00
ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح
7
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
أخبار لبنان
07:24
جمعية مصارف لبنان: العودة الى الاضراب ابتداءً من صباح يوم الثلاثاء 14 آذار
8
صحف اليوم
00:17
تسوية توافقية رئاسية فشلت في المرحلة الاخيرة... وهذا ما أفشلها (الجمهورية)
صحف اليوم
00:17
تسوية توافقية رئاسية فشلت في المرحلة الاخيرة... وهذا ما أفشلها (الجمهورية)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store