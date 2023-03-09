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ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح

خبر كاذب
2023-03-09 | 04:00
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ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح
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ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح

ما صحة الاخبار المتناقلة عن نهاية العام الدراسيّ؟... الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة توضح

افاد  المكتب الإعلامي للأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة في بيان ،"رداً على الأخبار المغلوطة التي تنتشر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي في ما يخص نهاية العام الدراسيّ الحالي،  بأن لا صحّة إطلاقًا لهذه الأخبار، وأن العام الدراسيّ مستمرّ بحسب المواعيد المحددة سابقًا في الروزنامة المدرسيّة.
 
كما تهيب الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكيّة بجميع وسائل الإعلام العودة اليها حصرًا قبل نشر أيّ خبر متعلّق بها. لذا اقتضى التوضيح".

 

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