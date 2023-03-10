ما صحة وجود فرق في أوراق الـ100 الف ليرة لبنانية؟

ما صحة وجود فرق في أوراق الـ100 الف ليرة لبنانية؟

تناقلت أحاديث عن وجود فرق في أوراق الـ100 الف ليرة لبنانية، إذ هناك نسخة تحمل خطاً باللون الازرق وأخرى بالأخضر.



إلا أنه بحسب تدقيق الـLBCI، ما من فرق بين الورقتين.



فالخط باللون الاخضر يعني انها طبعت في شركة المانية، أما باللون الازرق يعني انها مطبوعة من قبل شركة اميركية بإصدار أجدد ، وبالتالي، ما من فرق بينهما.