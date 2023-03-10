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في مصر... دجاج مستورد يُباع طازجاً.. حقيقة أم تضليل؟

خبر كاذب
2023-03-10 | 09:41
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في مصر... دجاج مستورد يُباع طازجاً.. حقيقة أم تضليل؟
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في مصر... دجاج مستورد يُباع طازجاً.. حقيقة أم تضليل؟

في مصر... دجاج مستورد يُباع طازجاً.. حقيقة أم تضليل؟

في ظلّ الجدل الذي أثاره قرار استيراد دجاجٍ برازيليّ مجمّد إلى مصر، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ادّعى ناشروها أنّها تظهر إفراغ هذه المنتجات من أكياسها لإعادة استخدامها على أنّها طازجة.
إلا أنه تبين ان هذه الصورة هي لضبط عشرات الأطنان من الدجاج منتهي الصلاحيّة في محافظة الفيّوم في أيّار من العام 2018 بحسب فرانس برس.

 

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