جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!

جويل حاتم تخرج عن صمتها: لم أنتحر والمواقع تكذب!



بعد الجدل الّذي استمرّ طيلة الساعات الماضية حول حقيقة انتحار عارضة الأزياء السابقة جويل حاتم في بثٍ مباشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، خرجت الأخيرة عن صمتها مؤكّدةً أنّها لم تنتحر وأن الفيديو قد تم التقاطه قبل سنة ونصف.

واتّهمت جويل حاتم، عبر خاصية الستوري على واتساب، المواقع الالكترونية بالكذب وأشارت الى أنّها ستقاضي كلّ من نشر الفيديو.