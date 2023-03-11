غسل الاسنان بعد الوجبات..هل فعلاً يساعد على خسارة الوزن؟

غسل الاسنان بعد الوجبات..هل فعلاً يساعد على خسارة الوزن؟

يتم التناقل على وسائل ومواقع الكترومية عن حيلة غسل الاسنان بعد الوجبات، التي تساعد على خفض الوزن كما يتم التناقل. فهل هذا صحيح؟



توضح اخصائية التغذية نغم طنوس للـLBCI أن ما من دراسات تؤكد ذلك، ولكن هذه الحيلة تُعتبر فعالة إذ يتم ارسال رسالة للدماغ بأن الوجبة انتهت، اضافة الى أن طعم النعناع يقلل الرغبة بتناول الطعام، ويعمد على التاثير على حاسة الذوق.



وبالتالي، هذه الحيلة هي نفسية وتعتبر جيدة لضبط الشهية، إذ عندما ننظف الاسنان قد يعني ذلك الانتهاء من تناول الوجبات لهذا اليوم.

إذا هذا الخبر صحيح جزئياً.