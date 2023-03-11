يتم تداوله في مصر وسط الغلاء: ما صحة امكانية استخدام البيض البودرة كبديل للبيض الطبيعي؟

تناقلت مواقع التواصل أخباراً عن فوائد "البيض البودرة" واستخداماته وفوائده ومدة صلاحيته، وذلك بعد أن أخذ استخدامه حديثاً في مصر، وإمكانية استعماله كبديل للبيض المحلي الطازج الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير في الآونة الأخيرة.لذلك، أوضحت وزارة الزراعة المصرية أنه "لا يؤكل ولا يغني عن البيض الطبيعي"، وأن استخدامه "يقتصر على صنع الحلويات فقط".