بعد انتشار صور الحمامات في مطار بغداد... اليكم التوضيح

أصدرت إدارة مطار بغداد الدولي، اليوم الاحد ، توضيحا بشأن انتشار صور لحمامات مطار بغداد الدولي المشمولة بحملة التأهيل والتطوير.وذكرت الإدارة في بيان ، أنه"مرة أخرى تطالعنا وسائل التواصل الإجتماعي بمعلومات مغلوطة وصور مجتزئة من الحقيقية لمآرب لا تعدو عن الاستهداف الممنهج لواحدة من مؤسسات الدولة الرسمية، حيث تداولت هذه الصفحات صورا عن حمامات مطار بغداد الدولي المشمولة بحملة التأهيل والتطوير التي تقوم بها الهندسة المدنية في المطار".وأضافت: "إننا في مطار بغداد الدولي وكأي مؤسسة حكومية أخرى نتعامل بالمعطيات الواقعية والضوابط المالية والإدارية، ونعمل في الليل والنهار وتشترك معنا جهات حكومية مشكورة، إذ تتداخل الأعمال وتتناسق الأدوار ليجد المسافر خدمة متميزة على مختلف المقاييس".وأشارت إلى، أنه"عندما نشخص خللا ما في اي مرفق من مرافق العمل، نسارع لإصلاحه واعماره، ولأن صالات مطار بغداد الدولي فيها اكثر من ٦٠ حماما ويرتادها أعداد كبيرة من المسافرين يوميا، فإن مسألة إصلاحها لا تتم بيوم وليلة وما نقلته الصور هو ( جزء من الأنقاض وليس واقع الحال) ، فالعمل لا يزال مستمر ا في بعض المرافق الصحية في انتظار استكمالها والبقية تباعا، اذ لا يمكن الشروع بالعمل في جميعها في آن واحد لحاجة المسافرين اليها".