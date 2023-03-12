ما حقيقة تعرض ميسي لحادث سير مروع في باريس؟

ما حقيقة تعرض ميسي لحادث سير مروع في باريس؟



جرى التداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي بخبر عن تعرض اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي لحادث سير مروع في باريس.



الا انه تبين ان هذا الخبر غير صحيح ويتم الاعادة بالتداول به منذ سنوات عدة.