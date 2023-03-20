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ادّعاءات مضللة بشأن عدد المهاجرين من أفريقيا الى تونس

خبر كاذب
2023-03-20 | 07:12
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ادّعاءات مضللة بشأن عدد المهاجرين من أفريقيا الى تونس
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ادّعاءات مضللة بشأن عدد المهاجرين من أفريقيا الى تونس

ادّعاءات مضللة بشأن عدد المهاجرين من أفريقيا الى تونس

تداولت مواقع إخبارية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها أنّ عدد الأفارقة المهاجرين جنوب الصحراء يبلغون 700 ألف شخص في تونس.

لكن بالتحقق وجد موقع "مسبار" أنّ المنظمات غير الحكومية المحلية في تونس قدّرت أنّ عددهم يتراوح بين 30 و50 ألفًا، وفق ما ذكرته صحيفة لوموند في مقال بتاريخ 23 شباط الفائت.

وذكر موقع نواة التونسي في تشرين الاول 2022، أنّ قرابة 57 ألف مهاجر من جنوب الصحراء يعيش في تونس، وفقًا لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. 

وكشفت آخر إحصائية رسمية صادرة عن معهد الإحصاء التونسي حول الهجرة (2020-2021)، أنّ عدد المهاجرين في تونس عمومًا يبلغ قرابة 58 ألفًا وأنّ أكثر من 21 ألفًا منهم من الأفارقة جنوب الصحراء.
 

 

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