هل انتقل ميسي الى نادي الهلال السعودي؟

هل انتقل ميسي الى نادي الهلال السعودي؟

مع التداول بصورة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي مرتدياً قميص نادي الهلال السعودي مع الادعاء أنه انتقل للعب في النادي لثلاثة مواسم.، تبين بحسب فرانس برس أن الادعاء خاطئ.



وميسي لا يزال ضمن نادي باريس سان جرمان الفرنسي والصورة المتداولة مركبة.