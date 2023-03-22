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هل فعلاً منعت السعودية التصوير في الحرم المكّي؟
خبر كاذب
2023-03-22 | 13:12
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هل فعلاً منعت السعودية التصوير في الحرم المكّي؟
هل فعلاً منعت السعودية التصوير في الحرم المكّي؟
ادّعت منشورات أن السلطات السعوديّة منعت التصوير في الحرم المكّي ، لكن هذا الادّعاء غير صحيح والتصوير ما زال متاحاً في الحرم، بحسب فرانس برس.
ونفى مسؤول كبير في وزارة الشؤون الإسلاميّة ما تردّد على مواقع التواصل.
وقال لوكالة فرانس برس إن "القرار لا يتعلّق البتّة بالتصوير الشخصي للمعتمرين والمصلّين في الحرمين الشريفين".
وأضاف "يمكن رؤية آلاف من زوّار المسجد الحرام يلتقطون صوراً شخصية بالمسجد حتى الآن".
وأفاد عدد من المعتمرين حالياً لمراسلي وكالة فرانس برس بأنّهم التقطوا صوراً قرب الكعبة ونشروها على حساباتهم على مواقع التواصل من دون أي منع أو تقييد.
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