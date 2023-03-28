الرجل الذي ابتكر صورة البابا فرنسيس وخدع العالم... اليكم ما قاله

بعد أن انتشرت صورة مركبة للبابا فرنسيس عبر الذكاء الاصطناعي، شارك صاحب الصورة كيفية إنشاء الصورة التي خدعت العالم.وقال بابلو كزافييه ، عامل بناء يبلغ من العمر 31 عامًا من منطقة شيكاغو ، والذي رفض الإفصاح عن اسمه الأخير لـبسبب مخاوف من احتمال تعرضه للهجوم بسبب التقاط الصور، إنه كان يتعثر في غرف النوم الأسبوع الماضي عندما توصل إلى فكرة الصورة. وقال: "أحاول اكتشاف طرق للقيام بأمر مضحك لأن هذا ما أحاول فعله عادةً. لقد اتضح لي فقط: يجب أن أقوم بصورة البابا يرتدي معطفًا منفوشًا يسير في شوارع روما أم باريس وأشياء من هذا القبيل".وكان كزافييه بدأ استخدام برنامج Midjourney لأول مرة بعد وفاة أحد إخوته في تشرين الثاني. وقال: "لقد بدأ كل شيء تقريبًا كمحاولة للتعامل مع الحزن ومنذ ذلك الحين، أحببت هذه التقنية".عندما رأى بابلو كزافييه صور البابا لأول مرة ، قال: "اعتقدت أنها مثالية". لذلك أرسلها إلى مجموعة على Facebook تسمى AI Art Universe، ثم على Reddit. لقد صُدم عندما انتشرت الصور بسرعة، وقال: "لم أرد أن تنفجر هكذا، ولم أشعر بأي سوء نية تجاه البابا، لقد اعتقدت أنه من المضحك أن أرى البابا مرتديًا سترة مضحكة". ومُنع من دخول موقع Reddit بعد ساعات من نشر الصورة هناك. وقال: "كنت أحسب أنني سأحصل على رد فعل عنيف، ولكن لم أكن أعتقد أنه سيكون بهذا الحجم."