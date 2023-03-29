حاكم مصرف لبنان: العمليات على منصة صيرفة مستمرة كالمعتاد

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الاخبار التي تتناولها بعض وسائل التواصل الاجتماعي كما بعض وسائل الاعلام، مفادها أنه إبتداءً من اول الشهر القادم ستكون Sayrafa حكرًا على الشركات وليس الأفراد او انها ستتوقف.



وأكد سلامة في بيان أن كل هذه الأخبار مركبة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة، وان العمليات على منصة Sayrafa مستمرة كالمعتاد و مرتكزة على المادتين ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف.