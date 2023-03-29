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مفوضية الإعلام في التقدمي الاشتراكي: لا صحة لرفض جنبلاط تلقي اتصالاً من بري بشأن أزمة التوقيت الصيفي

خبر كاذب
2023-03-29 | 07:05
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مفوضية الإعلام في التقدمي الاشتراكي: لا صحة لرفض جنبلاط تلقي اتصالاً من بري بشأن أزمة التوقيت الصيفي
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مفوضية الإعلام في التقدمي الاشتراكي: لا صحة لرفض جنبلاط تلقي اتصالاً من بري بشأن أزمة التوقيت الصيفي

نفت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي ما تمّ تناقله عن أن رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط رفض تلقي اتصالاً من رئيس المجلس النيابي نبيه بري خلال المساعي التي جرت لحلّ أزمة تقديم التوقيت الصيفي. 

وقالت المفوضية في بيان :" إنّ هؤلاء لا يدركون، أو ربما يتعامون، عن حقيقة العلاقة مع الرئيس بري القائمة على الوضوح والتنسيق والاحترام المتبادل والحوار والحرص على المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار".

 

أخبار لبنان

خبر كاذب

جنبلاط

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التوقيت الصيفي

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