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ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
خبر كاذب
2023-03-30 | 11:10
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ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟
انتشر خبر في الساعات الأخيرة، مفاده أن "حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اعلن دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل. للدولار، وذلك بعد إنتهاء إجتماع مصرف لبنان الذي قرر المضي بتفعيل صيرفة خاصة للقطاع العام على سعر 40000 للدولار الواحد وذلك من ليل 30-31 آذار بمناسبة عيدي الفصح وشهر رمصان الكريم على ان تبحث في الشهر القادم مساعدات من الحكومة لان مصرف لبنان لم يعد يحتمل أكثر من هذا الشهر".
إلا أن مع التدقيق، تبيّن أن هذا الخبر كاذب، ولم بصدر أي بيان رسمي عن مصرف لبنان ـو كلام من حاكمه.
اشارة الى أن مصادر معنية كشفت للـLBCI أن سعر صيرفة لرواتب القطاع العام من بينهم العسكريون ومعاشات المتقاعدين سيُحتسب على ستين الف ليرة لبنانية للدولار الواحد، بدل التسعين ألف ليرة، مبدئياً.
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مصرف لبنان
صيرفة
قطاع عام
دولار
رياض سلامة
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