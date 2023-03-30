بعد صور ترامب... صور لماكرون

بعد انتشار صور البابا فرنسيس بالمعطف الضخم، وصور الئريس الاميركي السابق دونالد ترامب وهو يتم اعتقاله، انتشرت صور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وهو يجمع القمامة وينظف الشوارع، ام وسط التزاهرات في الشارع، على اثر الاضرابات الحاصلة في البلاد.



وهذه الصور أيضا تم تركيبها عبر الذكاء الاصطناعي، ولا صحة لها في الحقيقة.