اكتشافٍ نفطيّ حديث في تونس؟

اكتشافٍ نفطيّ حديث في تونس؟



تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي منشورات تدّعي أنّ هيئة المسح الجيولوجي الأميركيّة أعلنت حديثاً اكتشاف حوضين كبيرين للنفط والغاز قبالة شواطئ تونس.



إلا أنّه وبحسب فرانس برس، الدراسة التي تستند إليها المنشورات عمرها أكثر من عشر سنوات، وقد أكّدت السطات التونسية لفرانس برس أنه ما من أعمال مسحٍ تجرى حالياً في هذه المنطقة وآخر اكتشافٍ فيها يعود لعام 1991.