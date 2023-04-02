رجيم القهوة...فعّال؟

رجيم القهوة...فعّال؟

تنتشر الكثير من الاخبار عن مدى فعالية رجيم القهوة، إلا أنه وبحسب اختصاصية التغذية نغم طنوس للـ LBCI، الكافيين يرفع من نسبة حرق الدهون، خصوصا القهوة الخضراء.



ولكن هذا لوحده، غير فعّال، ولن يكون الخبر دقيقاً، إذ ان رجيم القهوة فعال فقط بشرط ادخاله على نظام صحي معين، فالقهوة قد ترفع نسبة الضغط، أو دهون الجلد، أو التوتر، وقد تسبب بنقص المعادن.



وبالتالي، هذا الرجيم غير فعال بل مضرّ في حال لم يدخل ضمن نظام غذائي معيّن.