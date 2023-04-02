في اليوم العالمي للتدقيق بالمعلومات... لا تنشروا قبل التدقيق بالمصدر!

مع انتشار الاخبار الكاذبة وغير الدقيقة، بشكل يومي، وتطورها الى تزييف الصور والفيديوهات والاصوات مع تطور الذكاء الاصطناعي، أصبح تدقيق المعلومات أكثر من ضرورة.وفي اليوم العالمي للتدقيق بالمعلومات، تذكّركم الـLBCI بأن لا تنشروا أي معلومة أو خبر قبل التدقيق بالمصدر!ويمكنكم متابعة خانة "" عبر موقعنا الاكتروني، إضافة الى برنامج "".