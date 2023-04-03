هل فعلاً تساقط المطر الحمضي في أوهايو؟

هل فعلاً تساقط المطر الحمضي في أوهايو؟

انتشر فيديو على تيك توك يظهر شابة مختصة بالكيمياء، تحذر من أن المطر الحمضي قد سقط في أوهايو بعد خروج القطار عن مساره في 3 شباط.



وبالرغم من أن مقال لـ USA Today ، قال إن بعض السيارات التي خرجت عن مسارها احتوت على غاز خطير يسمى كلوريد الفينيل ، "والذي يتحلل إلى حمض الهيدروكلوريك ، وهو أحد مكونات المطر الحمضي". لكن USA TODAY أجرت مقابلة مع جيمس لي، المتحدث بإسم وكالة حماية البيئة بولاية أوهايو، الذي قال إنه لم يكن هناك أي مؤشر على هطول أمطار حمض الهيدروكلوريك في ولاية أوهايو، بحسب بوينتر.



وبحسب تدقيق سابق لـPolitiFact يقول أستاذ من برنامج علوم الغلاف الجوي في جامعة ولاية أوهايو نقطة مهمة، إنه "لكي يكون هناك مطر حمضي، يجب أن تمطر! وبحلول الوقت الذي هطلت فيه الأمطار - بعد خمسة أيام من وقوع الحادث - كانت المواد الكيميائية قد اختفت".