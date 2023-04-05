ماذا وراء صورة اعتقال ترامب؟

ماذا وراء صورة اعتقال ترامب؟

انتشرت صورة تظهر الرئيس الاميركي الاسبق دونالد ترامب، وهو قيد الاعتقال.



فماذا وراء هذه الصورة؟



ما وراء هذه الصورة هو الذكاء الاصطناعي، الذي قام بتركيبها، إذ ان الصورة مزيفة وغير حقيقية.

وكان ترامب توجه الى محكمة مانهاتن الجنائية حيث أجريت الجلسة الأولى لمحاكمته، واستمع ترامب وفريقه القانوني للائحة الإتهام المؤلفة من ٣٤ تهمة جنائية بالتزوير من الدرجة الأولى لسجلاته التجارية.