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هل انتحر سعد لمجرد داخل زنزانته بعد اكتئاب حاد؟
خبر كاذب
2023-04-13 | 06:31
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هل انتحر سعد لمجرد داخل زنزانته بعد اكتئاب حاد؟
هل انتحر سعد لمجرد داخل زنزانته بعد اكتئاب حاد في السجن؟
تفاجأ محبّو الفنان المغربي سعد لمجرد بمعلوماتٍ مجهولة المصدر عن محاولة انتحار نجمهم المُفضّل داخل زنزانته بعد إصابته باكتئاب حاد في السجن، فما حقيقة ما يتمّ تداوله؟
في التفاصيل، أثار خبر انتحار سعد لمجرد قلق محبّيه، ليتبيّن لاحقاً أنّه شائعة تلاحقه أثناء تنفيذ عقوبته بالسجن بعدما أدين بتهمة اغتصاب فتاة فرنسيّة، وبالتالي لم يحاول سعد لمجرد إنهاء حياته بعكس ما يتم تداوله.
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