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اليكم حقيقة الفيديو الذي يظهر اللحظات الاخيرة لطائرة قبل تحطّمها...

خبر كاذب
2023-04-13 | 10:46
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اليكم حقيقة الفيديو الذي يظهر اللحظات الاخيرة لطائرة قبل تحطّمها...
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اليكم حقيقة الفيديو الذي يظهر اللحظات الاخيرة لطائرة قبل تحطّمها...

اليكم حقيقة الفيديو الذي يظهر اللحظات الاخيرة لطائرة قبل تحطّمها...

انتشر فيديو يدّعي أنه يظهر اللحظات الأخيرة التي عاشها ركّاب طائرة تركيّة قبل سقوطها وتحطمها. 

إلا أنّ الفيديو في الحقيقة منشور عام 2020 ويصوّر عطلاً طرأ على طائرة إيرلنديّة بعد إقلاعها من رومانيا باتجاه بريطانيا، وقد عادت أدراجها ولم يصب أيّ من الركّاب، بحسب فرانس برس.
 

 

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