ما حقيقة الصورة المنتشرة لجوليان اسانج؟

انتشرت صورة لمؤسس موقع ويكيليكس جوليان اسانج، تظهره شاحباً، اثر سجنه.إلا أنه تبين بحسب فرانس 24 ان الصورة مركبة عبر استخدام الذكاء الاصطناعي.واعترف من قام بتزييف الصورة، بـ، أن نيته كانت تسليط الضوء على اوضاع اسانج، مستخدماً برنامج MidJourney لإنتاج الصورة، وقال: "شعرت أنه من المهم إعطاء محنة جوليان اسانج وجهًا أكثر إنسانية".