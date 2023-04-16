ما صحة إقفال باب كنيسة مار جرجس في ساحة النجمة أمام المصلين؟

نفت قيادة شرطة مجلس النواب ما نشرته إحدى المنصات الإعلامية الإخبارية الإلكترونية عن إقفال باب كنيسة مار جرجس في ساحة النجمة أمام المصلين .



وأكدت شرطة مجلس النواب في بيان أن كل ما ورد في سياق الخبر هو كذب وإفتراء ويندرج في سياق التحريض الفتنوي الطائفي البغيض .



كما أكدت أن كل الإجراءات المتخذة في محيط مجلس النواب وضمناً كنيسة مار جرجس في ساحة النجمة هي بالتنسيق وبالتوافق وبمباركة من أصحاب السيادة في رعية كنيسة مار جرجس ومع أصحاب السيادة في مطرانية بيروت للروم الأرثوذكس، الذين بدورهم مشكورين إستنكروا مضمون ما تم نشره من إفتراءات.