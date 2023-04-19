هل افتتح محمد صلاح هذا المطعم في بريطانيا؟

هل افتتح محمد صلاح هذا المطعم في بريطانيا؟

تم التداول بصورة يزعم ناشروها أنّها تُظهر مطعماً افتتحه لاعب نادي ليفربول محمد صلاح في بريطانيا يقدّم أطعمة حلال، بحسب فرانس برس.



إلا أنّ المطعم الظاهر في الصورة لا علاقة له باللاعب المصري، وموجود منذ 15 عاماً على الأقل في برادفورد.