فيديو لعبة يتحول لغارات جويّة في السودان؟

فيديو لعبة يتحول لغارات جويّة في السودان؟

انتشر فيديو قيل إنّه يُظهر غارات جويّة في الولاية الشمالية، شمال السودان.



إلا أنّ الفيديو هو من لعبة الكترونية، وتحديدا، لعبة "آرما 3"، بحسب فرانس برس.