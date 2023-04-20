ما صحة توزيع علب حليب للأطفال في مستشفى أوتيل ديو؟

ما صحة توزيع علب حليب للأطفال في مستشفى أوتيل ديو؟

ردّاً على الخبر الذي يتم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مفاده أنّه سيتم توزيع علب حليب للأطفال في مستشفى أوتيل ديو، اوضحت ادارة المستشفى أن البيان الذي يتم ارساله هو خاص بموظفي شبكة المستشفيات التابعة لجامعة القديس يوسف وأوتيل ديو، وسيتم الاعلان لاحقاً عن مواعيد وأماكن للتوزيع لكل الراغبين.



وطلبت متابعة أخبار المستشفى والتأكد من صحتها عبر صفحاتها الرسميّة فقط.