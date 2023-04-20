ما صحة تسعير اللوتو على أساس صيرفة؟

ما صحة تسعير اللوتو على أساس صيرفة؟

بعد انتشار اخبار عن أن "اللبنانية للالعاب" ستبدأ قريباً في تسعير خدماتها من لوتو واليومية وزيد، على أساس سعر منصة صيرفة، تبين أن هذا الخبر غير صحيح.



ونفت إدارة اللوتو اللبناني للـ LBCI أي علم لها في هذا الموضوع.