فيديو يظهر قافلات مساعدات أرسلتها مصر إلى السودان... قديم؟

فيديو يظهر قافلات مساعدات أرسلتها مصر إلى السودان... قديم؟

انتشر مقطع فيديو يدّعي ناشروه أنّه يظهر قافلات مساعدات أرسلتها مصر إلى السودان. صحيح أن الفيديو يصوّر مساعدات مصريّة إلى السودان، لكنّه قديم في أوائل أيلول 2022، ولا علاقة له بالتطوّرات الأخيرة، بحسب فرانس برس.