فيديو لبايدن يتحدث إلى أشخاص غير مرئيين؟... اليكم الحقيقة

فيديو لبايدن يتحدث إلى أشخاص غير مرئيين؟... اليكم الحقيقة

انتشر فيديو للرئيس الأميركي جو بايدن، قيل أنه يتحدث إلى أشخاص غير مرئيين، وأنه يعاني من مشاكل صحية نفسية.



إلا أنه تبين أن بايدن كان يخاطب أشخاصاً متواجدين في مدرجات علوية خلفه، لم يظهروا على الكاميرا خلال الحديث، الا انهم ظهروا في بدايات الفيديو الكامل.