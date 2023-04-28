صور قديمة مولّدة عبر الذكاء الاصطناعي

صور قديمة مولّدة عبر الذكاء الاصطناعيّ

انتشرت صورة يظهر فيها حصان ضخم الحجم قيل إنّه الأكبر المعروف في التاريخ، اضافة الى صور أخرى لحيوانات ضخكة الى جانب أشخاص.



لكن هذه الصور غيبر حقيقية بل مولّدة ببرنامج ذكاء اصطناعيّ، بحسب فرانس برس.