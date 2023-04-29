هل تنبأ مسلسل ذا سيمبسونز بأحداث السودان؟

هل تنبأ مسلسل ذا سيمبسونز بأحداث السودان؟

يتداول مستخدمون منشورات تزعم أنّ مسلسل ذا سيمبسونز سبق أن تنبّأ في حلقة عُرضت قبل سنوات بالنّزاع الجاري حالياً في السودان.