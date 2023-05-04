صورة تظاهرة اللبنانيين في باريس... ضدّ من؟

صورة تظاهرة اللبنانيين في باريس... ضدّ من؟

وسط ارتفاع الحديث عن ملف النزوح السوري في لبنان، انتشرت صورة قيل إنها للبنانيين يتظاهرون في العاصمة الفرنسيّة للمطالبة بترحيل اللاجئين السوريين.



إلا أن الادعاء غير صحيح، فالصورة في الحقيقة هي لتظاهرة نفّذها لبنانيون في باريس عام 2019 ضدّ الطبقة السياسيّة الحاكمة.