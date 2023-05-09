فيديو لضبط مخدرات في علب للطلاء في لبنان... قديم

انتشر فيديو يظهر ضبط مخدرات في علب للطلاء في لبنان، إلا انه وبحسب التدقيق تبين أن الفيديو قديم منذ العام 2018، واليكم الخبر الذي كانت نقلته الـ LBCI ().

وبالنسبة لما انتشر عن ان من يظهر في الفيديو سوري الجنسية، نفى مصدر أمني لوكالة فرانس برس أن يكون الشابّ الظاهر في الفيديو سورياً. وقال بعد الاطّلاع على الفيديو: "هذا شابّ لبنانيّ أوقف في قضيّة مخدّرات، وليس سورياً".