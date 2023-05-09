الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Take Me Out نقشت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الملك تشارلز؟

خبر كاذب
2023-05-09 | 11:56
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الملك تشارلز؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الملك تشارلز؟

الملك تشارلز؟

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صوراً ادّعى ناشروها أنّها تظهر الملك تشارلز محتفلاً على شاطئ وهو يرتدي ملابس بألوان زاهية. إلا أنّ هذه الصور ليست حقيقيّة بل مصمّمة باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي لتوليد الصور، نقلا عن فرانس برس. 
 

 

آخر الأخبار

خبر كاذب

تشارلز؟

LBCI التالي
هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)
وزارة الزراعة تنفي إشاعات عن إدخال إرسالية بطيخ منشأ مصر وموضوع باخرتي البطاطا
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:28

أ.ف.ب نقلا عن إعلام أميركي: تغريم ترامب خمسة ملايين دولار في قضية اعتداء جنسي وتشهير

LBCI
آخر الأخبار
15:19

أ.ف.ب نقلا عن إعلام أميركي: هيئة المحلفين في محكمة بنيويورك تخلص إلى تحميل ترامب المسؤولية عن اعتداء جنسي

LBCI
أمن وقضاء
15:14

قتيل في إشکال في أنفه

LBCI
أخبار دولية
15:11

سوناك يدافع عن الشرطة بعد التوقيفات خلال مراسم التتويج

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر كاذب
11:49

فيديو لضبط مخدرات في علب للطلاء في لبنان... قديم

LBCI
فنّ
04:13

هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)

LBCI
أخبار لبنان
2023-05-05

وزارة الزراعة تنفي إشاعات عن إدخال إرسالية بطيخ منشأ مصر وموضوع باخرتي البطاطا

LBCI
خبر كاذب
2023-05-04

من لعبة فيديو الى أغرب حادث خلال سباق سيارات

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:58

السعودية تعلن استئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في سوريا

LBCI
خبر عاجل
2023-05-06

مركز بحنس للجيوفيزياء: هزة بقوة 3.4 درجات على مقياس ريختر تضرب لبنان ومركزها كسروان

LBCI
أخبار دولية
2023-05-07

الخارجية الاميركية: من المبكر عودة سوريا إلى الجامعة العربية

LBCI
صحف اليوم
00:53

تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان تقاطع بين "حزب الله" والأميركيين! (نداء الوطن)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:00

حامل اللقب على باب الخروج من المراحل الاقصائية في الـNBA

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

نجوى كرم... شمس الأغنية اللبنانية تتألق في الإمارات ومشاهدات مَليونية لكليبها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

هل تستقطب السعودية نجما عالميا آخر في كرة القدم بعد رونالدو؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

عرض للقوة وتقليص للعروض في احتفالات يوم النصر في روسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

تاريخ الحركة النقابية في لبنان في شريط مصور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

رحلة البحث عن خلف لرياض سلامة بدأت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بمناسبة يوم الصليب الأحمر العالمي.. الـLBCI في مهمة مع متطوعي الصليب الأحمر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

"السهم الواقي"... اغتيال قادة في غزة

LBCI
أخبار لبنان
13:27

بو صعب التقى عددا من النواب التغييريين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:14

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
امن وقضاء
04:44

مؤسسة كهرباء لبنان: تعديات جديدة على أبراج التوتر العالي الرئيسية وإمكانية انقطاع الكهرباء عن مناطق في الشمال وجبل لبنان

LBCI
فنّ
04:17

تصرّفت معهن بفوقيّة وتعجرف... مقلب ماغي بو غصن بالمذيعات يفاجئ الجمهور (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
10:03

غادر منزله ولم يعُد... هل تعرفون مكانه؟

LBCI
فنّ
04:13

هل ارتدى عمرو دياب صليباً في عنقه واعتنق الديانة المسيحيّة؟ (صور)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:49

الاردن تصعد بوجه الكبتاغون: اسكوبار سوريا قُتل في ضربة جوية

LBCI
رياضة
05:52

صفقة انتقال ميسي للدوري السعودي "تمت"...

LBCI
أمن وقضاء
07:16

دهم منزل مطلوب في منطقة القلمون - الشمال

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة