الملك تشارلز؟

الملك تشارلز؟

يتداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي صوراً ادّعى ناشروها أنّها تظهر الملك تشارلز محتفلاً على شاطئ وهو يرتدي ملابس بألوان زاهية. إلا أنّ هذه الصور ليست حقيقيّة بل مصمّمة باستخدام برنامج ذكاء اصطناعي لتوليد الصور، نقلا عن فرانس برس.