سقوط نيزك في السعودية؟...فيديو مضلّل

سقوط نيزك في السعودية...فيديو مضلّل

جرى التداول بفيديو زعم ناشروه أنّه لسقوط نيزك في المدينة المنورة بالسعودية.



لكن بحسب موقع "مسبار" تبين أن الفيديو قديم منذ العام 2015 وليس لسقوط نيزك في السعودية، بل جسم مضيء أخضر اللون عبر سماء العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.