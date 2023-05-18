نتائج المباراة المحصورة لتثبيت متطوعي الدفاع المدني... لم تصدر!

نتائج المباراة المحصورة لتثبيت متطوعي الدفاع المدني... لم تصدر!

تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول صدور نتائج المباراة المحصورة لتثبيت متطوعي الدفاع المدني، يهمّ المديرية العامة للدفاع المدني أن توضح أن المعلومات المتناقلة عارية عن الصحة، وأن الإجراءات النهائية التي تسبق إعلان النتائج جارية وفقاً للأصول التي حددها القانون، وستصدر النتائج النهائية رسمياً عن مكتب وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي فور ايداعه محاضر النتائج.

كما تدعو هذه المديرية العامة الجميع الى عدم الأخذ بأي منشورات تتعلق بالنتائج الغير صادرة عن مكتب الوزير.