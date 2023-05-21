أكبر فراولة في العالم؟

"اخطفها 72 ساعة فتتزوجها"... هل فعلاً يمنح القانون المصري خاطف الفتاة حقّ الزواج منها؟

"اخطفها 72 ساعة فتتزوجها"... هل فعلاً يمنح القانون المصري خاطف الفتاة حقّ الزواج منها؟

بوشكيان حذر من رفع أسعار السلع المصنعة محليا: ما يتم تداوله غير صحيح